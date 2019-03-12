Yolsuzluk İddialarına Cevap Veren Mansur Yavaş: Anketleri Görünce İftira Attılar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 'sahte senetle işlem' iddialarına cevap vererek "Anketleri görünce çaresizce iftira attılar. Suç duyurusunda bulunacağız." dedi.

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlamalarıyla açılan davada yer alan iddiaları yanıtladı.

İşte konuşmasından satır başları:

"ANKETLERİ GÖRÜNCE..."

"Bugün burada adeta bir suç makinesi tarafından şahsıma atılmış iftiralara, bu iftiralardan medet umanlara cevap vermek için toplandık. Söz konusu iftiraları içeren yayınlar gazetelere gönderilmişti. Bu şahsın nasıl bir şahıs olduğunu herkes görmüştü. Bu iftiraları o zaman gündeme almayıp anketleri görünce üstüne atlamaları açık bir çaresizliğin sonucudur."

"İKİ TANE SEBEBİ VAR"

"Cevap vermek için beklememizin iki tane sebebi var. Bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu görmek. Allah'a şükür ki biz de gördük milletimiz de gördü. Ankara halkının iradesi arkamızda oldukça hiç kimse bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

"İkinci sebebi; Yasalara göre devam eden bir yargılama hakkında davayı etkileyecek yazılı ve sözlü beyanda bulunulamaz. Bu nedenle yazılı ve sözlü açıklama yapmayı uygun görmedik. Gerek haberi yapan gazete, kasıtlı olarak adil yargılamayı etkilemek isteyen başta Özhaseki ve Ömer Öelik olmak üzere haberi yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız."

"SEÇMEN NEZDİNDEKİ İTİBARIMI ZEDELEMEYE ÇALIŞIYOR"

"Başkanlık yarışı başlamasından itibaren anketlere yansıyan fark rakibimiz tarafından olgunlukta karşılanamamıştır. Aday olmamdan itibaren türlü asılsız ifadelerle seçmen nezdindeki itibarımız zedelenmeye çalışılıyor."

'MAKEDON' TARTIŞMASI

"Sanki suçmuş gibi Makedon olduğum söylenerek Ankaralı seçmendeki karşılığımızın azalması hesaplanmıştır. Soy kütüğümü yayınlamamla amacına ulaşan art niyetliler bu defa taksicileri Kızılay'a sokmayacak yalanını ortaya attılar. O yalanı da boşa çıkarmayı bildik."

"HER BİJİ MANSUR" YAZILAMASI

"Demokratik bir yarışla sandıktan çıkamayacağını anlayanlar şahsıma olan ilgiyi yok etmek amacıyla duvarlara "Yavaş yavaş devrim" sloganları yazdılar, derhal şikayetçi olduk Anket rakamları yine fark gösterdikçe duvarlara bu sefer "Her biji Mansur yazdırarak bizim PKK ile ittifak yaptığımız gibi alçakça bir iftiraya oynadılar. Görüldü ki bunu yazan bir belediye çalışanıydı. Rakiplerimizden bu konuda tek bir cümle duymadık."

"ŞİZOFREN RAPORU VAR"

"Şikayette bulunan kişi şantajdan hapis cezasına çarptırılmış. Bu şahıs çocuk istismarından yargılanıyor, aynı zamanda şizofren raporu var."

"MAHKEME BENİ HAKLI GÖRMÜŞ"

"Israrla mahkum olduğum denilen kararları uygulanmamıştır, çünkü Asliye Ticaret Mahkemesi beni haklı görmüş ve yürütmeyi durdurmuştur. Sahte senedi icraya verdi diyorlar, gazeteciler 'aslı varken niye sahtesini icraya versin' diye sormuşlar, bilmiyorum demiş…"

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş hakkında, 600 bin dolarlık senedin tahsili için ihtilafa düştüğü iş insanı Necmettin Kesgin'in şikayeti üzerine, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianame, Ankara Batı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyetinin, 10 gün içinde Yavaş'ın yazılı savunmasını alacağı ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndereceği öğrenildi.