Son Dakika | SAKARYA Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

Son dakika haberine göre Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltıHDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya'da gözaltına alındı.

14.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:32
Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya'da gözaltına alındı.
HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi. Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" açıklaması yapıldı.
Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Son Dakika | SAKARYA Başak Demirtaş’a çirkin paylaşıma gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selahattin Demirtaş, Başak Demirtaş, Sakarya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bir kentimiz diken üstünde! Normalleşmeyle beraber 450 vaka görüldü, 650 kişi karantinada Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Normalleşmeyle beraber 450 vaka görüldü, 650 kişi karantinada
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Trump’ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Haberler››Güncel››Son Dakika | SAKARYA Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Son dakika haberi! CHP'li Gökçen: "KYK borçları silinsin, fedakarlık gençlerden beklenmesin" - Haber 14:53: Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı - Haber 14:53: Yeşilyurt metruk evlerden arındırılıyor - Haber 14:53: Son dakika haberi | Kadıköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Haber 14:52: Van'daki kaçak ahırların yıkımına başlandı - Haber 13:13: Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı - Haber 12:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor - Ekonomi 08:53: Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler