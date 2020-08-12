Son dakika! Sakarya’da orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'da orman yangını kontrol altına alındı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangını kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın 8 hektarlık alanda etkili olurken, ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıktığı Naci Düzgün'e ait balya deposunda devam eden yangının söndürülmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinden 7 personelin dumandan etkilendiği ve olay yerindeki tedavilerinin ardından görevlerine döndükleri öğrenilirken, dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise Taraklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.