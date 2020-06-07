Son dakika... SAKARYA Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybettiSAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu.

07.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 21:26
Karasu'da denize giren 2 genç hayatını kaybetti
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan 2 genç hayatını kaybetti. Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası anons yapılarak vatandaşlar denizden çıkartıldı. Son dakika... SAKARYA Karasu’da denize giren 2 genç hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Güncel, Haber

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