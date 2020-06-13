Son dakika! Salgının başladığı Vuhan'da karantinaya genç 102 kilo aldı

Son dakika habere göre Salgının başladığı Vuhan'da karantinaya genç 102 kilo aldıÇin, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.

13.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:10
Salgının başladığı Vuhan'da karantinaya genç 102 kilo aldı
Çin, (DHA) ? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde salgın nedeniyle 5 ay boyunca evde kalan 26 yaşındaki Zhou adlı kişi 102 daha alarak, 279 kiloyla kentin en ağır insanı oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) başladığı Çin'in Vuhan kentinde 26 yaşındaki Zhou salgın nedeniyle uygulanan karantina sürecinde 102 kilo aldı. Zhou'nun karantina öncesi 174 kilo olduğu belirlirtilirken, Zhou'nun 5 aylık karantina sürecinde 279 kiloya ulaştığı belirtildi. Hızlı kilo artışı nedeniyle aniden hastalanan Zhou ay başında hastaneye kaldırıldı. Toplamda 279 kilo olan Zhou'nun Vuhan'ın en ağır insanı olarak açıklandı.
9 GÜN ÖZEL OLARAK BAKILDI
Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi doktorlarından Li Zehen'i 31 Mayıs'ta kendisine yardım etmesi için arayan Zhou'nun sağlık durumu 9 günlük özel bakımın ardından normale döndü. Hastanedeki hemşirelerin titizlikle ilgilendiği Zhou'nun aniden kilo alış nedeni hakkında açıklama yapılmadı. Son dakika! Salgının başladığı Vuhan’da karantinaya genç 102 kilo aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, DHA, Güncel, Haber

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