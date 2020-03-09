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PSG ile Dortmund arasındaki müsabaka, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Dortmund arasında Fransa'da oynanacak olan müsabaka, koronavirüs nedeniyle seyircisiz olacak.

09.03.2020 13:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:16

Şampiyonlar Ligi'nde Çarşamba akşamı PSG ile Dortmund arasında oynanacak olan son 16 turu karşılaşması koronovirüs nedeniyle seyirci alınmayacak.

PARİS POLİSİ DUYURDU

Paris polisi yaptığı açıklamayla koronavirüs önlemleri kapsamında dev maçın kapalı kapılar ardından oynanacağını açıkladı.

Koronavirüs sebebiyle İtalya'da spor karşılaşmaları seyircisiz oynanmaya başlamıştı.

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PSG ile Dortmund arasındaki müsabaka, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak
Etiketler : Borussia Dortmund, Spor

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