Son dakika... Şampiyonlukta aslan payı Visca'nın

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Visca, attığı goller, yaptığı asistler ve kırdığı rekorlarla adeta elde edilen başarıdaki aslan payının sahibi oldu.

Başakşehir adıyla 2014-2015 sezonunda merhaba dediği Süper Lig'de ilk şampiyonluğuna uzanan turuncu-lacivertlilerde elde edilen bu başarının en önemli mimarlarından biri de Edin Visca. Profesyonelliği ve oyun disipliniyle her dönem takımına katkı sunan Bosna-Hersekli oyuncu, Başakşehir ile 9. sezonda şampiyonluk sevinci yaşayarak kariyeri için de önemli bir adım attı.

Ligde kırmızı kart cezalısı olduğu Antalyaspor karşılaşması hariç 32 maçın hepsinde görev alan Visca'nın bitime bir hafta kala 12 gol, 12 asisti bulunuyor.

İstikrarını kaybetmedi

2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene M. Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde toplamda 41 maçta rakip ağları 17 defa sarsarken, 9 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 10 gol, 10 asistlik performans sergileyen Edin Visca, 2017-2018'i de 14 gol, 17 asistle kapadı. 2018-2019 sezonunda turuncu-lacivertli forma altında 38 müsabakada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, 14 gol, 14 de asist yapma sevinci yaşadı.

11 puanın kurtardı

Tecrübeli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Başakşehir'in Süper Lig'de oynadığı 28 müsabakanın 5'inde attığı kritik gollerle takımına tam 11 puan kazandırdı. Visca, ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin 90. dakikasında bulduğu golle skoru 2-1'e getirerek İstanbul temsilcisinin hanesine 3 puan yazdırdı. Bosna-Hersekli, Fatih Terim Stadı'ndaki Sivasspor maçında da 55. dakikada attığı golle karşılaşmanın 1-1 bitmesini sağlamış ve turuncu-lacivertlileri mağlubiyetten kurtarmıştı. Edin Visca, yine 1-1 sona eren Denizlispor müsabakasında da tek golü atarak kazanılan bir puanın mimarı olmuştu. Süper Lig'in ikinci devresinde turuncu-lacivertlilerin Gençlerbirliği'ni ağırladığı maçta oyun 1-1'lik skorla devam ederken Visca, 48 ve 73. dakikalarda sahneye çıkarak Başakşehir'in 3 puanı 3 golle almasını sağladı. Başarılı oyuncu, son olarak da dün akşam Ankaragücü karşılaşmasının 73. dakikasında attığı golle hem takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıdı hem de sezon sonu hedeflerini ayakta tuttu.

İlklerin adamı

Visca, 2010-2011'den bugüne kadar Süper Lig'de üst üste iki sezon da gol ile asist sayılarında 10 ve üzerine çıkan ilk oyuncu olarak da sezona damgasını vurdu. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 33. hafta itibariyle 12 gol, 13 asiste ulaştı. Visca, 2018-2019 sezonunu ise 13 gol, 14 asistle tamamlamıştı.

Turuncu-lacivertli oyuncu, aynı zamanda bu sezon Süper Lig'de gol ve asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

2010-2011 sezonundan bu yana Süper Lig'de gol ve asistlerde 10'dan fazla yapan futbolcular şöyle:

2019-2020 Visca: 12 gol, 13 asist

2018-2019 Visca: 13 gol, 14 asist - Nwakaeme: 10 gol, 10 asist

2016-2017 Deniz Türüç: 11 gol, 11 asist

2012-2013 Batalla: 15 gol, 17 asist

2011-2012 Selçuk İnan: 11 gol, 12 asist

2010-2011 Alex: 28 gol, 16 asist - Niang: 15 gol, 10 asist

Avrupa'da da takımını sırtladı

Edin Visca, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da Başakşehir'in en başarılı futbolcusu. Visca, turuncu-lacivertli kariyerinde Avrupa Ligi'nde grup ve eleme, Şampiyonlar Ligi'nde de elemelerde toplam 27 mücadelede boy gösterdi. Bu maçlarda rakip ağları 13 defa sarsan Visca, mevcut durumda takımının Avrupa'daki en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Ayrıca 30 yaşındaki oyuncunun, Avrupa kupalarında 3 de asiste sahip.

Tecrübeli isim, bu sezon ise Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde oynadığı 9 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı. Borussia Mönchengladbach, Wolfsberger, Sporting Lizbon (3) ve Kopenhag'ı boş geçmeyen Visca'nın 1 de asisti var.

Değerine değer kattı

Edin Visca, ortaya koyduğu etkili performanslarla adeta değerine de değer kattı. Yıldız futbolcunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10.5 milyon Euro. Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro'luk bir değere sahip olan tecrübeli orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını yaklaşık 4 kat arttırdı. Turuncu-lacivertlilerin en değerli oyuncusu konumunda bulunan Visca, Süper Lig'de 13 milyon Euro ile ilk sırada yer alan Sörloth ve 12.5 milyon Euro'luk Abdülkadir Ömür'ün ardından Galatasaraylı Lemina'yla birlikte 10.5 milyon Euro piyasa değeriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.

100 gole son 1

Edin, şu ana kadar turuncu-lacivertli forma altında 345 maça çıktı. Söz konusu mücadelelerde Visca, tam 99 gol kaydetti. Edin, 1 gol daha attığı takdirde Başakşehir'de 100 gole ulaşarak adını kulüp tarihine yazdıracak. Edin Visca, Süper Lig'de ise İstanbul ekibi için 262 karşılaşmada ter dökerken, 75 gol, 76 asiste imza attı.

Bunun yanında Visca'nın 2013-2014 sezonunda da TFF 1. Lig'de 34 maçta 10 golü var. - İSTANBUL