Son Dakika: Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünde taraftarlardan sağlıkçılara destek

Gelen son dakika haberine göre Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla taraftarlar sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.

Son Dakika: Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünde taraftarlardan sağlıkçılara destek
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 09:12
Samsunspor'un kuruluşunun 55. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla taraftarlar sağlık çalışanlarına destek için hastane önünde meşale yakıp, pankart açarak teşekkür ettiler.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 55. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi önünde üzerinde "Canımıza can kattınız" yazı yazılı pankart açarak hem tanıklarının kuruluş yıl dönümünü kutladılar hem de pandemi ile mücadele eden sağlıkçılara destek verdiler. Hastanenin acil servisi önündeki etkinliğe hastanede görevli taraftarlar da katıldı. - SAMSUN
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsunspor, Spor, Haber
Haberler››Spor››Son Dakika: Samsunspor'un 55. kuruluş yıl dönümünde taraftarlardan sağlıkçılara destek - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

09:14: Beşiktaş Son Dakika Transfer Haberi - Spor 09:12: Futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yapımı tamamlandı - Spor 09:04: Giresunspor 0 - 1 Bursaspor - Spor 09:04: Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, kendi oyuncusu Eze'yi çok sert eleştirdi - Spor 09:04: İspanya 1. Basketbol Ligi'nin şampiyonu Baskonia oldu - Spor 23:09: Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı - Haber 21:28: Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı - Haberler 21:01: Fatih Terim'den göndermeli paylaşım: Zorlu geçen bir sezonu adalet arayarak bitiyoruz - Spor 20:18: TFF Yönetim Kurulu, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Liglerin oynatılmamasına karar verdi - Spor