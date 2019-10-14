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Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Son dakika: Ağustos ayında sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 oranında, aylık bazda ise yüzde 2,8 oranında düştü. Beklenti yıllık yüzde 0,7 düşüş olmasıydı.

14.10.2019 10:01

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi Ağustos'ta aylık yüzde 2,8, yıllık bazda da yüzde3,6 düştü. Beklenti yıllık yüzde 0,7 düşüş olmasıydı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,8 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 9,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel

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