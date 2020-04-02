Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kovid-19 pandemisine ilişkin 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başlandığını duyurdu. Bakan Varank, araştırmalara TÜBİTAK'ın liderlik ettiğini de belirtti.

02.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:03

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalarla ilgili Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı'nda konuştu. Bakan Varank, "Kovid-19 Platformu altında, 7 aşı projesiyle 7 ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladık" dedi.

Varank'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Olmazsa olmaz dediğimiz kırmızı çizgilerimiz var. Emekçilerimizin işini kaybetmemesi, temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine erişim asla taviz vermeyeceğimiz alanlar.

Bütün vatandaşlarımız lütfen müsterih olsun. Bu süreç geçene kadar yanlarında olmaya, çalışmaya devam edeceğiz.

7 FARKLI AŞI VE 7 FARKLI İLAÇ GELİŞTİRME PROJESİ YER ALIYOR

Aşı ve ilaç geliştirme projelerindeki temel araştırmalara TÜBİTAK liderlik ediyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda çok önemli etkinlikler bulunuyor. Aşı ve ilaç araştırma gruplarımızı zaten oluşturmuştuk. Kovid-19 ile mücadelede bu daha da etkin hale geldi. Kovid-19 alt platformunu kurduk. Platform altında 7 farklı aşı projesi ile 7 farklı ilaç geliştirme projesi yer alıyor.

"GEREKİRSE BAKANLIĞIMIZIN TÜM KAYNAKLARINI KULLANIRIZ"

Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi. Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19’a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı
Etiketler: Mustafa Varank, Güncel

Haberin Videosu :

Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı

İlgili Haberler

Kritik süreç başladı! İstanbul’da sokağa çıkma yasağı gelebilirKritik süreç başladı! İstanbul'da sokağa çıkma yasağı gelebilir
İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?
Isparta’daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli olduIsparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu
Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il olduBurdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu
Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladıKoronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji’den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var Haberler
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Sel ve su baskını riski var
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu Haberler
Narkotimden nefes kesen operasyon: Berberde çok sayıda bonzai bulundu
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran’da belli olacak Haberler
Hayvanlarda denenecek virüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor Haberler
380 bin üniversite öğrencisinin yurt ücretleri iade ediliyor
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler Haberler
Koronavirüs bin yıllık geleneği de vurdu! Online kız istediler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı Haberler
Erdoğan çifti, koronadan vefat eden isim için taziye mesajı yayınladı
Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da eczanelerin çalışma saatleri değişti Haberler
Koronavirüs sebebiyle İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı Haberler
İBB, bu fotoğraf için komplo tezini savundu, AKBİL sayılarını paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:55: Tohum Otizm Vakfı'na anlamlı destek - Haber 11:55: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 213'üncü gününde - Haber 11:54: Antalya'da dansözlü drift partisine polis baskını: 51 kişiye ceza (2) - Haber 11:54: Cilt dostu borlu el dezenfektanında geri sayım başladı - Haber 11:54: Karantinadaki vatandaşlara konser ve doğum günü sürprizleri - Haber 11:34: Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor - Haber 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 10:47: Son dakika: Teknoloji Bakanlığı, Kovid-19'a ilişkin aşı ve ilaç projesi geliştirmek için çalışmalara başladı - Haber 10:38: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak, sabaha kadar sürecek - Haber 10:36: İngiltere'deki erkek tarafı, koronavirüs nedeniyle kız isteme merasimini görüntülü konuşma ile gerçekleştirdi - Haber 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu - Haber