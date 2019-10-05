Şanlıurfa'da askeri midibüs ile TIR çarpıştı: 1 asker şehit oldu

Şanlıurfa'da köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1'i ağır, 16 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

YARALI ASKER KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.