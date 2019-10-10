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Son Dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Şanlıurfa'da 1'i bebek olmak üzere 2 kişi şehit oldu

Son dakika: Şanlıurfa Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Akçakale ve Ceylanpınar'a düzenlediği havan ve roket mermili saldırıların ardından 1'i bebek olmak üzere 2 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

10.10.2019 16:50

Suriye'de terör örgütlerince işgal edilen bölgelerden atılan havan mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerine düştü. Şanlıurfa Valiliği, saldırılarda biri bebek 2 kişinin şehit olduğunu, 46 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "09.10.2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye tarafından atılan havan ve roket mermilerinin İlimiz Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerimize isabet etmesi sonucu; Barış Pınarı Harekatının ilk şehidi Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar ve Akçakale ilçemizde görevli Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı maliye memurumuz Cihan Güneş şehit olmuştur. Atılan roket ve havan mermilerinin isabeti sonucu 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Akçakale Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerimize sevk edilerek tedavi altına alınmıştır.

Şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: PKK/YPG'nin saldırısı sonucu Şanlıurfa'da 1'i bebek olmak üzere 2 kişi şehit oldu

Şanlıurfa, Güncel

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