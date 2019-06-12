Son dakika Şans Topu Sonuçları 12 Haziran: İşte bu akşamın Şans Topu sonuçları

Çarşamba akşamlarının heyecanla beklenen Şans Topu sonuçları belli oldu. İstanbul Beyoğlu''ndaki Galatasaray Şube Müdürlüğünde yapılan Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran 5+1 sayısı belirlendi. Oyuna katılanların tarafından merakla beklenenSaat 21.15''te başlayan canlı yayında yapıldı. Haftanın sayılarının belirlenmesi sonrasında Milli Piyango İdaresi, bu akşamın Şans Topu sonuçlarını açıkladı. Kuponunuzu sorgulamak ve 12 Haziran 2019 Şans Topu sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

ŞANS TOPUSONUÇLARI SORGULA

Haftanın numaraları çekildikten sonra Şans Topu sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını mpi.gov.tr adresinde yayımlıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu haftanın Şans Topu sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Şans Topu sonuçları 12 Haziran 2019

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI



Şans Topu 938. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 3, 12, 13, 33 ve artı 12 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 938. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 615 bin 137 lira ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun Aydın''ın Didim ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 11 kişi 5 bin 412 lira 45''er kuruş, 4 artı 1 bilen 165 kişi 481 lira 25''er kuruş, 4 bilen 2 bin 58 kişi 48 lira 30''ar kuruş, 3 artı 1 bilen 4 bin 559 kişi 26 lira 20''şer kuruş, 3 bilen 57 bin 215 kişi 4 lira 50''şer kuruş, 2 artı 1 bilen 41 bin 904 kişi 6 lira 20''şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 141 bin 175 kişi 3 lira 50''şer kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 984 bin 312 lira 20 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 659 bin 32 lira 93 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 367 bin 465 lira 21 kuruş aktarıldı.

ŞANS TOPU NEDİR? KAZANILAN İKRAMİYELER NEREDEN ALINIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)''in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00''e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.