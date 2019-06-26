800 bin lira haftaya kaldı! İşte 26 Haziran Şans Topu sonuçları

Milli Piyango İdaresi , 941. hafta Şans Topu çekilişini yaptı. Canlı yayında yapılan çekilişin mekanı MPİ Galatasaray Şube Müdürlüğü idi. 26 Haziran Şans Topu çekilişi ile haftanın kazandıran numaraları belirlendi. Noter huzurunda belirlenen Şans Topu sayıları şöyle;

Bu akşam kazandıran sayıları:1 - 4 - 14 - 29 - 34 + 10

Şans Topu oyununun 941'inci hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 805 bin 406 lira 58 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 995 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 215 kişi 483 lira 75'er kuruş, 4 bilen 2 bin 628 kişi 49 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 37 kişi 26 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 73 bin 381 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 843 kişi 6 lira 35'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 177 bin 909 kişi 3 lira 65'er kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 792 bin 678 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 862 bin 970 lira 19 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 481 bin 126 lira 88 kuruş aktarıldı.

GEÇEN HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Haftanın sayıları: 15, 16, 17, 27, 28 ve artı 4

Şans Topu oyununun 940'ncı hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 690 bin 822 lira 30 kuruş tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul 'un Gaziosmanpaşa ilçesinden yatırıldığı öğrenildi.

İKRAMİYELER NASIL ÖDENİYOR?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.