Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Çelik, Ali Babacan'ı hakkında bir dizi iddia ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna bulunmuştu. Başlatılan soruşturma tamamlandı. Ali Çelik'in ifadesinin alınmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iddiaları soyut bularak Babacan hakkında soruşturmasına yapılmasına yer olmadığına kara verdi.

"SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI"

Kararda "ihbarda bulunanın görev yaptığı Hazine Müsteşarlığı'ndaki görev değişikliği ve hakkında idari soruşturma yapılmış olmasına karşı idare hukuku ilkelerine göre yasal yollara başvurulabileceği, Cumhuriyet Başsavcılığımızın idarenin işlemlerine yerindelik denetimi yapmak gibi yetki ve görevi bulunmadığı, kurum içerisinde görevle ilgili disiplin ve idari tasarrufta bulunan yetkililerin bu tasarrufundan dolayı herhangi bir silahlı terör örgütüyle illiyet ve irtibatının kurulamayacağı dosya kapsamında anlaşılmıştır" denildi. Bu nedenle Ali Babacan ve diğer Hazine Müsteşarlığı görevlileri hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığı vurgulandı.

BABACAN HAKKINDA SORUŞTURMA KAPANMIŞ OLDU

Savcılık bu kararı kısa bir süre önce hayata geçirilen lekelenmeme hakkı kapsamında aldı. Bu karar sonrası Babacan hakkındaki soruşturma kapanmış oldu.