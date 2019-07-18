Savunma Sanayii Başkanı'ndan F-35 açıklaması: İlk başlarda belirli bir kayba uğratabilir

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 ortaklığının askıya alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Demir, "Türk şirketleri ilk başta belirli bir kayba uğrayabilir." dedi.

ABD'nin kararını resmi olarak iletmesini beklediklerini belirten Demir, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"7-8 MİLYON DOLARI AŞACAK MALİYET ARTIŞI OLACAK"

"Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz. Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok. Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

"SANAYİMİZ BUNDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

Türkiye'nin F-35'ten çıkarıldığını resmi olarak bekliyoruz. Türkiye o zamana kadar yükümlülüklerine bağlı kalacaktır. Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır."