Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası’na 10 milyon lira bağışta bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün telekonferans yolu ile gerçekleştirilen Bakan Kurulu Toplantısı'nın ardından Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Milli Dayanışma Kampanyası'nın başlatıldığını belirterek 7 aylık maaşını kampanyaya bağışladığını ifade etti. Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bir çok isimden destek yağarken bir destek haberi de Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan geldi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN 10 MİLYON LİRA

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Savunma Sanayii ailesi olarak ilk etapta ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, TEI, STM ve SSTEK firmalarımızla toplam 10 milyon TL destek veriyoruz. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan bazı kişi ve kurumlar şöyle:

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

Fenerbahçe Spor Kulübü: 5 milyon TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz: 500 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL'lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal: 75 bin TL (3 maaş)

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu: 46 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

Haluk Levent: 30 bin TL