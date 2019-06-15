Son dakika Sayısal Loto sonuçları 15 Haziran: İşte bu akşamın kazandıran numaraları

15 Haziran Sayısal Loto çekilişi yapıldı ve 1227. Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaraları belli oldu. Son 3 çekilişte altı bilen çıkmayan Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde büyük ikramiyenin 5.892.043 TL olarak açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Sayısal Loto çekilişinde belirlenen şanslı altı sayısı şu şekilde;

Bu akşamın Sayısal Loto kazandıran numaraları: 1 - 3 - 25 - 29 - 40 - 43

15 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra bu akşamın Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları

ÖNCEKİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

1226. çekilişin kazandıran numaraları: 3, 12, 18, 31, 33, 43

Sayısal Loto oyununun 1226. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 823 bin 544 lira 70 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 90 kişi 5 bin 649 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 964 kişi 77 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 88 bin 11 kişi 11 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 1 milyon 905 bin 787 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 51 bin 496 lira 92 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 588 bin 206 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.

SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Sayısal Loto'da ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.''ye kadar) ödenmektedir.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.