Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimine göre, seçimlere yönelik propaganda serbestliği saat 18.00'de bitti.

HABER, YORUM VE KÖŞE YAZISI YAYINLANMASI YASAK OLACAK

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un propaganda serbestliği ve süresini düzenleyen 49. maddesi, propagandanın oy verme gününden önceki 10'uncu günün sabahında başlayacağını ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona ereceğini öngörüyor.

Buna göre, oy verme gününden önceki gün (30 Mart) saat 18.00'den sonra yapılacak yayınlarda, propaganda maksatlı ve oy vermenin tam bir serbestlikle yapılmasına tesir edebilecek mahiyette haber, yorum ve köşe yazısı yayınlanması yasak olacak.

SADECE YSK'NIN VERDİĞİ HABER VE TEBLİĞLER YAYIMLANABİLECEK

Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

İŞTE SEÇİM YASAKLARI

Yüksek Seçim Kurulunun seçimler için belirlediği propaganda takvimi saat 18.00 itibariyle sona erdi. Yasaklar nedeniyle miting, televizyon ve radyo yoluyla seçim propagandası yapmak artık yasak. Seçim sonuçlarına dair bütün yayınlar yarın saat 21.00'den sonra serbest olacak. Yüksek Seçim Kurulu gerek görürse bu saatin daha erkene çekilebilmesine karar verebilecek. Ayrıca yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak. Eğlence yerleri ve çay bahçeleri oy verme süresince kapalı kalacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olandan başka kimse silah taşıyamayacak.