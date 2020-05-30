Son Dakika: Şehit polis Atakan Arslan'ın ailesine şehadet haberi verildi
Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın Samsun'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
30.05.2020 20:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:33
Şehidin İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi Şükran Arslan'ın evine giden yetkililer, şehadet haberini verdi. Türk bayraklarıyla donatılan evin önüne İlkadım Belediyesince de taziye çadırı kuruldu.
Şehidin naaşının yarın Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir kişi polise ateş açmış, saldırıda ağır yaralanan Atakan Arslan kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.
Kaynak: AA
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