21.06.2019 14:25
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Son dakika! Sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı

Son dakika! Kocaeli-Sakarya arası Eşme mevkiinde, sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı.

Sağanak yağış yurdun bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kocaeli ve Sakarya 'da sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.

Eşme 'de sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı. Belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE'DE DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Düzce 'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları, araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.

Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Son dakika! Sel nedeniyle E-5 karayolu iki yönlü trafiğe kapandı
Kaynak: İHA
eşme , sakarya , sel , e 5 , 3. Sayfa , Güncel

YORUMLAR(3)
URANUS:geçmiş olsun
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BİNALİ İMAMOĞLU:ben seçilirsem daha çok yol, inşaat, avm yapavcağım, hamdolsun 17 senede memeleketi betonla kapladık. . . tabii bu işler bedavaya olmuyor, yüzde beş komisyonumuda cebe atarım. . . buradan erzincanlı hemşerilerime selam olsun
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