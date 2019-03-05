05 Mart 2019, 15:06
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Son Dakika! Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova Maçlarında A Milli Takımın Başında Olacak

Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mart ayında oynanacak olan Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli takımın başında olacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak.

Resmi olarak Haziran ayında A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek Şenol Güneş, Mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında kulübede olacak.

TFF'nin bu iki maç için Beşiktaş'a yazı gönderdiği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞLARDI

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce resmi sitesinden yaptığı açıklamada Şenol Güneş'le Haziran ayından başlamak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Moldova, Arnavutluk, Şenol Güneş, Spor


YORUMLAR (14)
GSLİ : Teknik direktör Fatih terim olmalıydı
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MÜDÜR: Ben Galatasaray lıyim ama doğru ya doğru Türkiye in en iyi antrenörü. Fatihin yıkımını tedavi ederse çok iyi lucescu Onu başaramadı
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KAAN: yerli yabancı çok alternatifli bir takım oluşturma şansı olan büyük kulüp beşiktaşla Avrupada bir başarı elde edemezken-turist gibi gidip gelirken Milli özelliği olan ve dünyanın her yerinden futbolcu seçme şansı olmayan A milli takımda hiçbir başarıya imza atamaz. kariyerinin son kötü performansı olacak. Milli takım ve önümüzdeki 10 yıl için miil takım düzeyinde başarıda kötü bir dönemin başlangıcı ve zaman kaybı.
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CAN: Bu Şenol çok paragöZ Beşiktaş tazminat almadan bırakmasın artist
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MEHMET SARI: hayırlı olsun şansı yanında olsun
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