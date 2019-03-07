Son Dakika! Şenol Güneş, Sezon Sonunda Beşiktaş'tan Ayrılacak

Beşiktaş ve Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, sezon sonuna kadar takımı çalıştıracağını açıkladı.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

"MAYIS'I GÖRMEMİ İSTEMEYENLER VAR"

"Son günlerde yaptığımız işleri eleştirenlerin olabileceğini biliyoruz. Bu eleştirilerin boyutu insani boyutların dışına çıkmış olsa bile daha önce başımızdan geçtiği için hoşgörüyle karşılayacağımız, dersler çıkaracağımız durumları değerlendireceğim. Bazı arkadaşlar daha önce de bizi yok sayıyorlardı, şimdi de yok saymaya başladılar. Bunu görüyorum, hissediyorum. Kin ve nefret tohumları var, benim kimseye karşı böyle duygularım yok. Mayıs'ı görmemi istemeyenler var. İnşallah onlar çok Mayıs görürler. Benim yaşımdan rahatsız olanlar da var, onlara benim yaşım nasip olsun. Kin ve nefret tohumlarının ötelendiği bir hayalim var.

"BEŞİKTAŞ'A OLAN SEVGİM, YÜREĞİMDE HEP KALACAK"

Bundan 4 yıl önce Fikret Orman'ın çağrısıyla Beşiktaş'ta göreve geldim. Bugüne kadar gelen süreçte neler yaptığımız, neler yapmadığımız sizlerinde elinde. Beşiktaş büyük bir markadır. Beni de bugüne kadar kimse yalnız bırakmadı. Beşiktaş ailedir, doğruların, ilkelerin takımıdır. Büyük Beşiktaş taraftarı beni sevdi, kucakladı. Kısa bir sürede kalsa da Beşiktaş taraftarına karşı bu duygularımda hiçbir şey değişmedi. Sevgim sonsuz. Saygım sonsuz. Ve değişmeyecek. Beşiktaş'a olan sevgim, yüreğimde hep kalacak.

"BAŞKAN GEREKİRSE İŞİME SON VERİR"

Bugüne kadar hem taraftarlara, yönetime, sizlere açık olmaya çalıştım. Gizli bir hesap içindeymişim gibi gösterilmesine üzüldüm. Ben Milli Takım ile ilgili düşüncemi siz sordunuz bana açıkladım. Beşiktaş'tan ayrılınca başka kulüp istemem dedim. Bugünkü yaşananlarla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamıyorum. Beşiktaş'ta, yaşanması gereken bir değişim yaşanıyor. Milli Takım'la ilgili görüşlerimi zaten bir maçtan sonra kamuoyuna açıklamıştım, Başkan da biliyordu. Benim Başkan ile ne gibi bir kavgam olabilir ki. Ben onun çalışanıyım. Gerekirse işime son verir.

"BEN BURAYA AYRILMAK İÇİN GELMEDİM"

Beşiktaş'ın ekonomisi ile beklentisi arasında bir çelişki olduğu gerçektir. Bu çelişkileri düzeltmezsek her kulüpte daha büyük facialar olacaktır. Ayrılmak isteği benim önceliğim olan bir durum değildi. Ben buraya ayrılmak için gelmedim. Öyle olsa 2 yıllık sözleşme imzalamazdım. Bazen ayrılık kaçınılmaz hale geliyor. Hayat, hesapla değil nasiple yaşanıyor. Sorunlar var ama burada kimseyi suçlayamam.

"SEZON SONUNDA AYRILACAĞIM GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Görevim bitinceye kadar başkana ya da başkasına saygısızlığım olmayacak. Ama katılmadığım arkadaşlar var. Ben burada bir hile yapayım da kalayım diye düşünmedim. Şimdi de yapmıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü sevgimle çalışacağım. Kimse bundan şüphe etmesin. Sezon sonunda ayrılacağım gibi görünüyor. Ben hem Milli Takımda hem Beşiktaş'ta çalışmayı doğru bulmadığımı söyledim. Bir gün sonra da başkan dedi ki TFF başkanı seni arayacak, görüşeceksiniz. Sonra gittim, konuştum. O gün de sözleşmem daha hayata geçmemişti. O gün de gidebilirdim yani.

"TARAFTARI KANDIRMADIM"

Beni Fenerbahçe düşmanı olarak gösteriyorlar. Ben Fenerbahçe'ye hiç saldırmadım. Dayak yiyen bendim. Ben bugün Ersun Hoca ile görüştüm. Ali Koç'la da görüşeceğim. Çok sevdiğim, saygı duyduğum biri. Ben herkesle görüşürüm. Niyetim herkese güzel bakmak. Bu haftaki maça çıkmadan beni tehdit edenlere söylüyorum; korkmuyorum. Ölümden de korkmuyorum. Beşiktaş taraftarını ben kandırmadım. Diyorlar ki taraftarı yanıma almışım. Yönetime karşı kullanmışım. Ben kimi kullanarak buralara geldim? Kimseyi kullanmadım. Pepe dün akşam oynadı. Güzel de oynadı. Ama bulunduğunuz ortam buna uygun değilse kim olursa olsun olmaz. Pepe de Adriano da iyi futbolcu.

"YÖNETİMDEN BANA TEKLİF GELMEDİ"

Ben Yıldırım Bey'e kızgındım. Biliyorsunuz bazı şeyleri şikayet için gittim. Bana orada şaka yollu "Hocam ne zaman geliyorsun" dedi. Orada da söyledim. Ben Besiktaş'ın çalışanıyım. Mart'ta da sene sonu da gelemem. Benim düşüncem aynı dedim.Sadece benim istememle olmaz. Biliyorsunuz Mayıs'ta kongre var. Yönetimin de tavrı burada önemliydi. Biliyorsunuz kulüp "Hoca ile 3 sene uzatmak istiyoruz" dedi. Size de söyledim. Bana öyle bir teklif gelmedi.

Daha önce söylediğimden dolayı ezilmek zorunda kalıyorum ancak bu bana yapılan bir tebliğ! Ceza alır mıyım dediler, alırsın dediler. Bana yazı geldi. Futbolcular gibi bir davet aldım Milli Takım'dan! Beni rahatsız ediyor, buna takılıyorum."

Mart ayındaki 2 maça da çıkacağım. Ama değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Bu bir görevdir. Görevimi yapacağım. Bir beklenti değildir. Milli Takım'a gitmemi isteyenler, şu an beni hain ilan etmeye çalışıyorlar. Sattı diyorlar. Ben neyi sattım?

"CUMHURBAŞKANI ARADI, BENDEN BİR GÖREV BEKLİYOR"

Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli size ne yapmış? Hainlik mi yapmış? Denizli ile konuşuyorum, senin yüzünden hastalandım diyor. Sen Milli Takım'a gitmeseydin, ben giderdim diyor, stres yaptım diyor hoca. Şakalaşıyoruz. Cumhurbaşkanı beni aradı ve benden bir görev bekliyor. Benim için beklemiyor arkadaşlar ülke için bekliyor. Benden beklediği bir şey var. Benim önceden yaptığım işlerin altını çiziyor ve benden bir şeyler bekliyor. Hayallerim var, kazanma hırsıyla yaşayan bir insanım.

Kendi ülkemizin takımına hizmet için çağrılıyoruz. Bir tercih yapmıyoruz. Gitmem mi zarar verir, kalmam mı? Tam cevabını kimse veremiyor."