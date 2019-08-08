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Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!

5 sene önce dünya evine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan anlaşmalı olarak boşandı. Adliye çıkışı açıklama yapan Chloe, "Severek ayrıldık" dedi.

08.08.2019 15:48
Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!

Bir süredir haklarında çıkan boşanma iddialarını sık sık yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çiftinden kötü haber geldi. Çift, 'Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanma kararı aldı. Bugün boşanmak üzere Beykoz Adliyesi'ne gelen ikilinin evlilikleri 5 dakika içerisinde bitti.

"SEVEREK BOŞANDIK"

Adliye çıkışı açıklama yapan Serdar Ortaç, "Evliliğimizi yürütemedik" derken, Chloe ise "Severek evlendik severek boşandık." dedi. Ortaç, 'Birbirinizden bir talebiniz oldu mu?' sorusuna "Karşılıklı anlaştık, aramızda anlaştık" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

İkili arasındaki sorunlar Chloe Loughnan'ın Miami'de geçirdiği kaza ardından ayyuka çıkmış, ikilinin 5 ay boyunca ayrı kalması ve Serdar Ortaç'ın eşinin yanına gitmemesi boşanma iddialarına neden olmuştu. Dün 2. Sayfa programında yer alan boşanma haberlerinin ardından çiftin, boşanma dilekçesi ortaya çıkmış ancak ikili, iddialara kaçamak cevaplar vermişti.


Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Magazin, Güncel

YORUMLAR (5)
FERHAT: ha severek ayrıldınız
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MERVE: severek boşandık nedir abi ya mal mal yorumlar yapmayın. Gencim güzelim ve serdar artık bana yetmiyo parayı da buldum diceksin
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AFFILLI CANIM: APTAL KARGA GACIR GARIYI
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YALAN..: niye severek ayrıldınız. kadın babasından kalan emekli maaşına mı başvuracak :)
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İSİM: hahaha. valla süper yorum. sesli güldüm.
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