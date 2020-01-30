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Son Dakika: Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Son dakika: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Sergen Yalçın, "Çok heyecanlıyım. İki cümle söylersem yeterli olacak. Belki de hayatımda bu kadar heyecanlanmadım şu an olduğu kadar. Yönetimimize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum bize bu şansı verdikleri için" dedi.

30.01.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:33

Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla yollarını ayıran ve takımın başına 1,5 yıllığına siyah-beyazlı ekibin efsanesi Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş, 47 yaşındaki teknik adam için Vodafone Park'ta imza töreni düzenledi. Saat 19.03'te yapılan imza töreni için erken saatlerde stada gelen taraftarlar, içeri girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık 20 bin siyah-beyazlı taraftar, imza töreninde tribündeki yerini alırken, Sergen Yalçın için tezahüratlarda bulundu. Saatler tam 19.03'ü gösterdiğinde sahaya çıkan Sergen Yalçın, tribünlerin büyük coşkusuyla karşılaştı. Sergen Yalçın'ın imza töreninde yönetim kurulu üyeleri de tam kadro sahada yer aldı. İmza töreni öncesinde stat ekranlarında Sergen Yalçın için hazırlanan özel gösterildi.

"TARAFTARIMIZIN BU DESTEĞİNİN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUM"

Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerin "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı sonrasında "Burası yeri değil" derken tribünlere de dikkat çekerek, "Bizim en kıymetli varlığımız ve gücümüz sizsiniz. Bunu her zaman söylemeye devam edeceğiz. Bu büyük camianın yetiştirdiği Beşiktaş'ın evladı Sergen hocamızla yola devam etme kararı aldık. Kendisinin gösterdiği tavır ve anlayış için de camiam adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu sürece kadar görev yapan değerli hocamız Abdullah Avcı'ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının bu desteğinin devam etmesini diliyorum. Hocamızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve sözü kendisine veriyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Hayatında hiç bu kadar heyecanlanmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ise, "Çok heyecanlıyım. Belki de hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım, Öncelikle başkanımıza ve yönetimimize bu şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Taraftarımıza sonsuz minnettarım. Milyonlarca Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bu destek benim için mükemmel. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. Konuşmaların ardından Sergen Yalçın, tribünleri selamladı. Sergen Yalçın'ın tribünleri selamlamasının ardından teknik adam ve yönetim kurulu basın mensuplarına poz verdi.

Son Dakika: Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri

Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Spor


HABER YORUMLARI (13)
AA:SERGEN BASKAN HELAL SANA
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ALİ AGA:Bu arada Abdullah avcı hikayeside beşiktaşın en büyük yanlışı
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KARTALIM:sergeeeeeeeeeen yalçınnnnnnnnnnnn
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YOZADAM:BOŞ: boş ol, boş ol, boş ol, sen öl.
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ERCÜMENT:TİNER SPORA gönül veren tinerciler fazla değil üç yada dört hafta içinde kumarbazın ne olduğunu görecekler.
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1 7
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FENER KOLİK:Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak
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6 11
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BOŞ:Ya siz bi ölsenizde kurtulsak
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4 4
BNR:Beşiktaşlı olmadığım halde ben de heyecanlandım! İnşallah başarılı olur.
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16 1
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YOZADAM:Senden sonra Okan buruk gelir artık
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HASAN KOÇYİĞİT:Ben bir Galatasaraylı olarak kendi ülkemin teknik direktörünün başarılı olmasını canı gönülden istiyorum. Hayırlısı olsun inşallah.
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