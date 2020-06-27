Son dakika... Serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajı'na giren genç boğularak hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajı'na giren genç boğularak hayatını kaybetti Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Göleti'ne giren 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.

27.06.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:49
Serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajı'na giren genç boğularak hayatını kaybetti
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Göleti'ne giren 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Atatürk Baraj Kahta ilçe kıyısında meydana geldi. Atatürk Barajı Göleti'ne serinlemek için arkadaşlarıyla giren Mehmet Samet Avseren bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Arkadaşları şaka yaptığını sandı ancak sonra Avseren'in su yüzeyine çıkmadığını fark edince suya girerek aradılar.
Avseren'in arkadaşlarından birisi 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri geldi. Daha sonra olay yerine Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gelerek kayıp şahsı suda aradı. Şahsın ailesi baraj göleti kenarında sinir krizleri geçirdi
Dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartılan Samet Avseren'e olay yerinde suni solunum ve kalp masajı yapılarak ambulans ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Son dakika... Serinlemek için arkadaşıyla Atatürk Barajı’na giren genç boğularak hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Kemal Atatürk, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Haber

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