26 Kasım 2018, 16:05
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Şeyma Subaşı'dan Boşanan Acun Ilıcalı, Aylık 125 Bin TL Nafaka Ödeyecek

Bugün ani bir kararla 1 yıl önce evlendiği Şeyma Subaşı'dan boşanan Acun ılıcalı'nın aylık 125 bin lira nafaka ödeyeceği ortaya çıktı.

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı. Ayrılığın ardından konuşan Ilıcalı, "Boşandığımız için üzgünüz, hakkımızdaki İddialar asılsız" dedi. Peki, Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'ya ne kadar nafaka ödeyecek?

AYLIK 125 BİN LİRA NAFAKA ÖDEYECEK

Magazin gündemine damga vuran yılın boşanmada detayları ortaya çıkmaya başladı. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'na aylık 125'nin TL nafaka ödeyecek.

MELİSA'NIN TÜM MASRAFLARINI KARŞILAYACAK

İddialara göre Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'ya aylık 125 bin TL nafaka ödeyecek. Çocukları Melisa'nın masraflarını da karşılayacak olan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı'nın Yıllık 4 seyahat masrafını da üstlendi.

KAFENİN ORTAKLIĞI DEVAM EDECEK

Ayrıca İkili Bebek'te açtıkları Healtyhish kafenin de ortaklığına devam edecek.

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26 Kasım 2018 Pazartesi 16:05



YORUMLAR (119)
VEDATT: ZZ EBANİ YORUMCUYU PROTESTO EDİYORUZ NAPIYORUZ YUHHHHLUYORUZ
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ZZ EBANİ: Avrupa sokaklarında dolaşırken bir Türk'e rastladım. Bitkin ve karamsardı. Dedim derdin nedir Reis ? Dedi sorma reis : Acun gibi zenginler karılara değil de bize baksaydı,, düşmezdik bu gavur illerine. Memleketimdeki aç halimi, buradaki tok halime değişmem...
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BAHADIR: ZZ EBANİ SENİ İSTEMİYORUZ BİZ RAHAT BIRAK YORUMLARINA İHTİYACIMIZ YOK
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ASLAN: zamanında Hamdi beyin 35 binlik teklifine ''''yokum'''' diyen Şeyma bu sefer Acunun 125 binlik teklifine varım dedi.
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TARIK: zz ebani seni o ses te görmek istiyoruz
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