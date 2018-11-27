Son Dakika! Şeyma Subaşı ile Aşk Yaşadığı Konuşulan Çağatay Ulusoy'dan Açıklama

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'yla adı aşk dedikodularına karışan oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabı üzerinden iddialara ateş püskürdü.

Büyük bir aşkla geçtiğimiz Eylül ayında evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, dün 9 yıllık birlikteliklerine noktayı koydu. Ünlü çiftin boşanma haberi gündeme bomba gibi düşerken herkes ayrılığın sebebini merak eder oldu.

AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberlerinin çıkmasının ardından, evliliğin ihanet nedeniyle bittiği dedikoduları ortada dolaşmaya başladı. "Gelinim Olur musun?" programı ile tanınan Sinem Umaş, Twitter'da Şeyma Subaşı ile Çağatay Ulusoy'un aşk yaşadığını iddia etmişti.

İLK AÇIKLAMA ŞEYMA'DAN

Haberlerin ardından ilk açıklama Şeyma Subaşı'dan gelmişti. Subaşı, "Çağatay Ulusoy'la olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir. Bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir" diyerek çıkan iddiaları yalanladı.

"ÇİRKİN İFTİRALARIN SON BULMASINI DİLERİM"

Sessizliğini koruyan Çağatay Ulusoy, sosyal medya üzerinden iddiaları yalanlayan açıklama yaptı. Ulusoy, "Hem Acun abi, hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin iftiraların son bulmasını dilerim" dedi.