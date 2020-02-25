Son dakika: SGK'dan emekli maaşlarında kesinti iddialarına yalanlama

SGK'dan emeklilerin maaşlarından kesinti yapılacağı iddiaları ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın-yayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

"VATANDAŞLARIMIZI YANILTMA HEDEFİ TAŞIMAKTADIR"

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

NE OLMUŞTU?

SGK'nın tasarruf tedbirleri adı altında 5 maddelik bir taslak hazırladığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, emekli maaşlarından 'sağlık kesintisi' kapsamında yüzde 5'lik bir kesinti yapılacaktı. Ayrıca bayramlarda verilen ikramiyelerin de kaldırılmasının istendiği belirtilmişti.