Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt Tillo'da düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede 600 bin lira ödülle aranan Naif Meral olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan "Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu"nda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TURUNCU KATEGORİDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Meral isimli terörist olduğu ifade edildi.