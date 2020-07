Son dakika... Sık kaza yaşanan caddenin sakinlerinden ’önlem’ eylemi

Kaynak: DHA

Sık kaza yaşanan caddenin sakinlerinden 'önlem' eylemiSİVAS'ta, dün akşam saatlerinde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın olduğu caddede yaşayanlar, önlem alınması için kısa süreli yol kapatma eylemi yaptı. Çevredeki binalarda oturanlar, caddeye kasis yapılmasını talep etti.Dün gece saat 21.00 sıralarında Dedebalı Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde seyreden Y.Ç. yönetimindeki 58 T 0403 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen Metehan Özdemir'e çarptı. Ardından yol kenarındaki trafik levhasını devirerek apartmanın birinci kat balkonunun altına girdi. Kazada kaldırımdaki Metehan Özdemir ile sürücü Y.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Metehan Özdemir'in kopan kolu yaklaşık 7 saat süren ameliyatın ardından dikildi. Hayati tehlikesi devam eden Özdemir'in hastanedeki tedavisi sürüyor.'BENİM OĞLUMU ŞİMDİ KİM KURTARACAK'Kaza sonrası Metehan Özdemir'in ailesi ve cadde üzerindeki apartmanda oturan mahalle sakinleri hız yapan sürücülere tepki gösterdi. Özdemir'in yakınları ile mahalleli, caddeyi kısa süreli trafiğe kapatarak eylem yaptı. Kalabalık, bazı sürücüler ile de tartıştı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevredekileri sakinleştirdi.Kazada ağır yaralanan Metehan Özdemir'in babası Mehmet Özdemir, "Burada günlük kaza oluyor. Eğer oğlum kendisini diğer tarafa atmasaydı belki de burada ölecekti. Bu yolda araçlar çok hızlı gidiyorlar. Buraya bir önlem alınsın. Benim oğlumu şimdi kim kurtaracak. Benim oğlum kanlar içinde kaldı. Yazık günah. Burada her gün birisi ölüyor. Sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.'BALKONDA OLSAYDIM ÖLEBİLİRDİM'Taksinin balkonuna çarptığı ev sahibi Eyüp Duran ise, "Artık araçlar yoldaki yayaya değil balkondaki vatandaşa dahi vuruyor. Buraya bir kasis koysunlar. Karşı tarafa markete gidemiyoruz. Buranın bir an önce trafik güvenliğinin alınması lazım. Her gün kaza oluyor. Eğer kaza anında ben bu balkonda oturuyor olsaydım, balkonda kaza sonucu ölen kişi olarak tarihe geçerdim" diye konuştu.