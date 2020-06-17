Son Dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen kişi vurularak öldü

Son dakika güncel haberi... Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

17.06.2020 08:24 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:29

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı.
Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali K. (60) isimli kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son Dakika: Silahlı kavgada yoldan geçen kişi vurularak öldü

Kaynak: AA

Etiketler: Ali Galip, Osmangazi, kavga, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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