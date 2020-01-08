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Son dakika: Simon Falette, F.Bahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. DHA'nın son dakika haberine göre; Eintracht Frankfurt'un Gineli savunma oyuncusu Simon Falette, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

08.01.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:36

Almanya Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Gineli savunmacı Simon Falette İstanbul'a geldi.

Adil Rami ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler, Alman kulübünde süre alamadığı için mutsuz olan ve ayrılmak isteyen Falette'i satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor.

ANTALYA KAMPINA YETİŞECEK

Yapılan görüşmelerde prensipte anlaşma sağlanınca 27 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolü ve imzanın ardından Falette'in Antalya kampına yetiştirilmesi bekleniyor.

Son iki sezondur Frankfurt forması altında mücadele eden Falette, geçtiğimiz sezon 14 maçta görev aldı. Bu sezon takımıyla sadece 1 maça çıkan 27 yaşındaki savunmacı, Gine Milli Takımı'yla ise bu sezon 2'si hazırlık olmak üzere 4 maçta görev aldı. Falette, Afrika Uluslar Kupası'nda takımının tüm maçlarında 11'de başladı.

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Son dakika: Simon Falette, F.Bahçe için İstanbul'a geldi

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HABER YORUMLARI (7)
THE KİNG:GİNE mi vasat futbolcu geldi :)
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SCOUT:orta seviye stoper, fiziksel olarak diri ve hızlı sol bekede alternatif olur
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KALE71:yıldıza bak yıldıza :) Çoban Yıldızı :))
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YORUMSUZ:kapalı kutu. . hayırlı olsun umarım hoca istemiştir
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1234:iyide nasıl transfer yapıcak fenerbahçe 101 milyon eksideler
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TIREKYALI:sen raad ol boşver.
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FENEV:Ne diyelim hayırlı olsun ezik fenevbahciyakis e
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