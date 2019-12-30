Son dakika: Rüşvet tartışmalarıyla gündeme gelen Sinan Aygün, CHP'den istifa etti

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li üç belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki TOGO Kuleleri inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda rüşvet iddialarında bulunmuştu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE..."

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Aygün, partiden istifa etme kararı aldı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Aygün dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP üyeliğinden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP'DE RÜŞVET TARTIŞMALARI

Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatın 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirilmişti.

Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLMİŞTİ

Aygün'ün parti tüzel kişiliği, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlunu hedef alan açıklamalar yapması üzerine Ankara İl Yönetimi süreci başlattı. CHP il yönetimi, Aygün'ü "tedbirli" olarak partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu işlemin ardından Aygün, CHP'deki tüm seçme ve seçilme hakkını da kaybetmiş oldu.

SİNAN AYGÜN KİMDİR?

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. Türk iş adamı ve siyasetçi, CHP Ankara milletvekili.

İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra ticarete atılan Aygün, hâlen inşaat müteahhitliği ve inşaat malzemeleri ticareti yapmaktadır.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.

Türkiye-Peru Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir.

Sinan Aygün Kelkit Gümüşhane doğumludur.

10 Mart 1959 Kelkit Gümüşhane doğumludur. İş adamı ve siyasetçi olan Sinan Aygün ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Sinan Aygün, Gazi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirmiştir. İş hayatına atılan ve inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Aygün, müteahhitliğe başladı. Bunun yanında inşaat malzemeleri satışı da yapan Aygün, Fuat Ünal'ın ardından 1998 yılında Ankara Ticaret Odası Başkanı seçildi. Aygün, 2002'de yapılan seçimlerin ardından bu görevine devam etti. Sinan Aygün 2006'da gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde, 161 geçerli oyun tamamını alarak 4 yıllık bir süre için daha ATO Başkanı seçildi. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimleri sonucunda CHP Ankara milletvekili seçilerek meclise girmiştir.