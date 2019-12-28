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Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı

Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp metrobüs yoluna düşen bir kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde durdurulan seferler tekrar trafiğe açıldı.

28.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:28

metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde bir sefer yapılamadı. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle seferler bir süre durdu.

YOLCUNUN VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı

Şirinevler, İstanbul, Güncel


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