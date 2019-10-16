Haberler » Güncel » Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde barınan YPG/PKK'lı teröristlerin, Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyüne attığı roket ve havan topu sonucu 3 kişi yaralandı.

16.10.2019 16:08

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden Şırnak'ın Cizre ilçesinin Katran köyünde sivillere yönelik düzenlediği havanlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye tarafından terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Cizre'nin Katran köyünde siviller hedef alınarak havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerden saldırı: 3 yaralı

Suriye, Şırnak, Cizre, YPG, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Şanlıurfa-akçakale sınırına askeri sevkiyat sürüyor
19:17 Yurttaki kız öğrencilerden harekata selamlı destek
19:16 "Güvenli Okullar" projesi
19:16 Bakan Bekir Pakdemirli'den Avrupa'da "Aylan Bebek" mesajı Açıklaması
19:15 Beylikdüzü'nde kaçak vücut geliştirme ilacı imalathanesine baskın
19:15 Elindeki sopayla köpeği dövdü
19:14 Şehidin adı mezun olduğu üniversitenin amfisine verildi
16.10.2019 19:19:49