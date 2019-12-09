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Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Şırnak'tan gelen son dakika haberine göre; PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

09.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:46

'ta teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı, uzman ekipler tarafından imha edilirken infilak etti. Patlama sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı.

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Haberli Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk alanındaki Sarıköy köyü sınırlarında bulunan Pisikayası Tepesi mevkisinde terör örgütü PKK mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

2 ŞEHİT, 7 YARALI

El yapımı patlayıcıya uzman ekiplerce müdahale sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

BAKANLIK DUYURDU: GRİ LİSTEYE BİR ÇENTİK DAHA!

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan terörle mücadele kapsamında yapılan açıklamada Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride olduğu bilgisi geçildi. Bakanlık açıklamasında "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Şırnak, PKK, Güncel


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