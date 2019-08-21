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Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silopi'de çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Ayrıca MSB'den yapılan açıklamaya göre 1 terörist etkisiz hale getirildi.

21.08.2019 16:22
Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2'si ağır 3 asker yaralanırken, 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Silopi ilçesindeki Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO) çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Operasyon sırasında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Operasyonla ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız emir komutasında, Silopi ilçemiz sınırları içerisinde bulunan Körseli Köyü bölgesinde TPAO çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Şehit Güvenlik Korucu Süleyman Tosun Operasyonu'nda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığımız unsurları ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada ikisi ağır 3 kahraman jandarma personelimiz yaralanmış olup 1 kahraman jandarma personelimiz şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yüce milletimize başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

MSB: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Şırnak bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda bir PKK'lı bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Şırnak'tan acı haber geldi: 1 askerimiz şehit, 3 askerimiz yaralandı

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (25)
ARTIK YETER: BU KAFAYLA MEMLEKETIN CIVANLARINI ATESE BILE BILE YOLLARSAN, VE BU AKILALMAZ POLITIKALARDA ISRAR EDERSEN, KAN VE CESETLERDEN BASKA NE BEKLERSIN ! CIGERIMIZ YANIYOR BU GENCLERE ! SIYASETCILERIN BUGÜNE KADAR TEK BIR COCUGU BU ALANDA ÖLMEDI !!! PEKI BU MILLET NE ZAMAN KÜLLAHI ÖNÜNE KOYUP '' ARTIK YETER ! DIYECEK. . ÖLEN HEP FAKIR VE GARIBAN EVLATLARIMIZ !! GÖZÜ KAN BÜRÜMÜS SIYASETCILERI ALT ASAGI ETMENIN EN UYGUN ZAMANI DEGILMI ? DAHA NEREYE KADAR '' KANA KAN '' DEYIP, CENAZE YOLUNU GÖZLEYECEG
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6 2
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ALLAH RAHMET EYLESİN: ALLAH RAHMET EYLESİN. TÜM AZİZ ŞEHİTLERİMİZE. .
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0 0
ADINIZI YAZIN: HANİ BÜTÜN DAĞLAR TEMİZLENMİŞTİ JANDARMA KOMUTANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI . .
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6 1
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DAĞLARA GEL DAĞLARA: dağlar temizlenir ama yenileri gelir it sürüsü bunlar biter mi hiç
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1 2
AGAMUNGDO: Bu da yorum yapiyor
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1 0
ADINIZI YAZIN: 02. 08. 2019 tarihinde Mrdinin Nusaybin İlçesinde benim 26 yaşında ve 50 günlük çocuğu ve ayrıca evin tek oğlu olan bacanağım Şehit düştü, Şimdide bu acı haberi duydum Yarabbi Şu ateşe bir damla su serp serp ki bu vatan bu millet ve bu bayrak hiç dinmesin Tüm Şehitlerine Allah tan rahmet diliyorum ve Ailelerine Allah tan Sabır Diliyorum. :((
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23 2
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M.KARACA: amin
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7 1
07 ANTALYA: KENDİ VATANIMIZDA ÖZ YURDUMUZDA CANIMIZ YANIYOR , KARDEŞLERİMİZ ŞEHİT OLUYOR VE BİZİM ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMİYOR, SADECE VATAN SAĞOLSUN YÜCE TÜRK MİLLETİNİN BAŞI SAĞOLSUN DEMEKDEN BAŞKA . . . . . . .
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16 0
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VATAN SANA CANIM FEDA: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
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15 1
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MEMET ÖNER: allah tahsilatını affetsin saygilar
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9 3
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