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Son Dakika: Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü

Son dakika: İstanbul Şişli'de bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

27.09.2019 10:30

Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon meydana gelen artçı depremler sonrasında çöktü.

Olay Şişli Fulya Mahallesi Pehlivan Sokakta bulunan 5 katlı bir binada sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3'üncü katındaki dairenin balkonu büyük bir gürültüyle bir alt katın balkonuna çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

AVCILAR'DA 2 BİNA MÜHÜRLENDİ

Avcılar'da depremde hasar gören ve dün akşam saatlerinde tahliye edilen 2 bina mühürlendi.

Silivri açıklarında dün saat 13.59'da 5,8 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, binalar hasar gördü. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta da deprem nedeniyle binalarda hasar oluştu. Dün akşam saatlerinde hasarlı olduğu tespit edilen ve tahliye edilen 2 bina bugün mühürlendi. Binaların çevresine yetkililer tarafından şerit çekildiği görüldü. Vatandaşların binalara girişlerine hiçbir şekilde izin verilmiyor.

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Son Dakika: Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü

İtfaiye, Polis, Şişli, Güncel

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