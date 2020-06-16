Son dakika! SİVAS Devrilen kamyondaki 4 büyükbaş, elektrik akımına kapılarak telef oldu

Son dakika gelişmesine göre Devrilen kamyondaki 4 büyükbaş, elektrik akımına kapılarak telef olduSİVAS'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş yüklü kamyon devrildi.

16.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:42
Devrilen kamyondaki 4 büyükbaş, elektrik akımına kapılarak telef oldu
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde büyükbaş yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyondaki 16 büyükbaştan 4'ü, kaza sonucu devrilen elektrik direklerindeki tellerden gelen akıma kapılarak telef oldu.
Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında ilçeye bağlı Beştepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Kayseri yönüne giden İbrahim Dirhemli (40) yönetimindeki 07 AIG 742 plakalı 16 büyükbaş yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza sonrası yol kenarındaki elektrik direklerine çarpan kamyondaki 4 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu. Kazayı sürücü ile birlikte araçta bulunan babası Ramazan Dirhemli (65) yara almadan atlattı. Kazada kurtulan diğer büyükbaş hayvanlar ise başka bir kamyonete yüklenerek götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Son dakika! SİVAS Devrilen kamyondaki 4 büyükbaş, elektrik akımına kapılarak telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Gemerek, Sivas, Güncel, Haber

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