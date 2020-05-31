Son dakika... Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü 123 bin 189 lira ceza

Son dakika habere göre Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü: 123 bin 189 lira cezaSİVAS'ın Ulaş ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 16 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

31.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:52
Sivas'ta horoz dövüştürenlere suçüstü: 123 bin 189 lira ceza
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde horoz dövüşü yaptıran 16 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilere toplamda 123 bin 189 lira para cezası uygulandı. Olay dün akşam saatlerinde Ulaş İlçesi Hacımirza köyünde meydana geldi. Horoz dövüşü yapıldığı ve Y.S. isimli şahsın ise dövüşü organize ettiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Sivas Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile köyde bulunan Y.S.'ye ait ahırda horoz dövüştüren 15 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerden bazılarının baskın sırasında kaçmaya çalıştığı görüldü. Yakalanan şüphelilerden Y.S'ye "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan 15 kişi hakkında ise "kumar oynamak" suçundan toplamda 123 bin 189 lira para cezası uygulandı. Olay yerinde tespit edilen 3 ayrı kişiye ait 14 adet horoz Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Son dakika... Sivas’ta horoz dövüştürenlere suçüstü 123 bin 189 lira ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Sivas, Güncel, Haber

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