Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.