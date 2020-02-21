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Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde ağırladığı Alanyaspor'u Mert Hakan Yandaş'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.

21.02.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.02.2020 22:08

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 8. dakikada penaltıdan Mert Hakan Yandaş kaydetti. Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Sivasspor, 45 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 3 maçtır kazanamayan Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

ALANYASPOR HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK

Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Alanyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Mert HakanMert Hakan'ın sevinci sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: Sivasspor, Alanyaspor'u 1-0 yendi

Spor


HABER YORUMLARI (1)
AHMET:İzmir''den selamlar çok mutluyum sivas''da 11 yıl görev yaptım ve sivasın bütün maçlarını takip ediyorum fenerbahçe taraftarıyım ama sivas kaybedince sinirlerim bozuluyor ve çok öfkeleniyorum umarım sezon sonuna kadar bütün maçlarını kazanır, başarılarının devamını dilerim sivaspor.
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