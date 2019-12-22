Son Dakika: Sivasspor, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Halis Özkahya'nın yönettiği mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 56. dakikada Stancu ve 58. dakikada Ayite kaydetti. Lider Sivasspor'un golleri ise 24. dakikada Kone ve 90+6. dakikada Yatabare'den geldi. Bu sonuçla Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet hasreti sona erdi.

GENÇLERBİRLİĞİ HAFTAYA BEŞİKTAŞ İLE OYNAYACAK

Gençlerbirliği'nde sarı kart gören Stancu, Berat ve Fabricio, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.