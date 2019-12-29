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Son Dakika: Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 17. haftasında lider Sivasspor, sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

29.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:06

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider Demir Grup , Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Yatabare kaydetti. Lider Sivasspor, 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlarken Göztepe 23 puanda kaldı.

MERT HAKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

İkinci devrenin ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş kritik maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

Son Dakika: Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

Sivasspor, Spor


HABER YORUMLARI (3)
ERZURUMLU: Bence şampiyon olacak Sivas canı gönülden destekliyorum inşallah olacak
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BU SENE ERKEN HAVLU ATILDI: Göztepe sadece Gs yenerek ligde kalınmadığını anlamalı. .
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SİVASLI: tebrikler sivas spor şampiyon olursunuz olmassınız bilemem ama ilk yarıda bütün Türkiye nin takdirini kazandınız inşallah sezon sonu siz şampiyon olursunuz
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