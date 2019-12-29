Son Dakika: Sivasspor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi konuk etti. Ev sahibi takım mücadeleyi 1-0 kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Yatabare kaydetti. Lider Sivasspor, 37 puanla ilk yarıyı lider tamamlarken Göztepe 23 puanda kaldı.
MERT HAKAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
İkinci devrenin ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş kritik maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.