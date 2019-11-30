Sivasspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti!

Lider Sivasspor, ligin 13. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 10. dakikada Hakan Arslan ve 17. dakikada Yatabare kaydetti.

SİVASSSPOR PUANINI 27'YE ÇIKARDI

Bu sonuçla puanını 27'ye çıkaran Rıza Çalımbay'ın takımı haftayı lider kapatmayı garantiledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 12 puanda kaldı.

KASIMPAŞA'DA AYTAÇ VE FERNANDES HAFTAYA YOK

Kasımpaşa'da sarı kart gören Aytaç Kara ve Fernandes, önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek. Sivasspor haftaya Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise Beşiktaş'ı konuk edecek.