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Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!

Son dakika: Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

24.11.2019 15:55 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:07

Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı , Bülent Uygun'un takımı 'a konuk oldu. Mücadeleyi Sivasspor 4-1'lik skorla kazandı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Fernando, 70. dakikada Emre Kılınç, 74 ile 90+4'te Erdoğan Yeşilyurt kaydetti. Kayserispor'un tek golü 44. dakikada Pedro Henrique'den geldi.

SİVASSPOR HAFTAYI LİDER KAPATTI

Bu sonuçla Sivasspor, 24 puana yükselerek Süper Lig'de liderlik koltuğunu geri aldı. Kayserispor ise 7 puanla son sırada kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, Beşiktaş'a konuk olacak. Lider Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Son Dakika: Sivasspor, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti!

Rıza Çalımbay, Kayserispor, Sivasspor, Spor


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