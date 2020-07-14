Son Dakika: Siyasi partilerin gençlik kolları temsilcileri 15 Temmuz’u kınadı

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi öncülüğünde, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi gençlik kolları temsilcileri ile Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Keçiören'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu gençlik temsilcileri 15 Temmuz hain darbe girişimini kınamak için ortak bir basın açıklaması yaptı.

Polis Akademisi önünde yapılan açıklama, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Basın açıklamasını grup adına Keçiören Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ömer Cihat Mert yaptı.

Mert, "Osmanlı'dan miras kalmış değerlerimizle, inanç ve mücadele azmimizle, korkusuzca düşmanlarımızın ve hainlerin üstüne giden bu millet, 15 Temmuz'da tarihimize altın harflerle yeni bir destan yazmıştır." dedi.

15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil, işgal girişimi olduğunu ifade eden Ömer Cihat Mert, "Vatanımıza göz dikenler, içimizdeki hainleri maşa ederek istikbalimize kast etmişlerdir. Ancak her seferinde aşağıladıkları, bir şey bilmez, korkar, kaçar, dedikleri halkımız sokaklara dökülerek hem düşmanlarımıza hem de hainlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Tarihimiz birçok kahramanlık destanıyla doludur. Bu milletin çocukları olarak bizler de bu destanları dinleyerek büyüdük. Milli mücadelenin en zor dönemlerinde elinde avucunda ne varsa vatan toprakları için feda eden dedelerimiz bize, 'Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam" diyordu. İşte 15 Temmuz gecesi tarihimizden bize seslenen bu sada ile sokağa çıktık. Millet olarak canımızdan geçebileceğimizi ama istikbalimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya gösterdik." diye konuştu.