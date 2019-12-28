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Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi

Son dakika: Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda aralarında 2 Türk'ün de olduğu 80 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Türklerin patlamanın meydana geldiği bölgede yol yapım firmasında görevli oldukları öğrenildi.

28.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:24

'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti. Mogadişu Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti.

80 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 7'si öğrenci 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları 40'a yakın yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

2 TÜRK VATANDAŞI YAŞAMINI YİTİRDİ

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz saldırıda 2 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini; olayı araştırdıklarını söyledi.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk'ün yol çalışması yapan firmada görevli oldukları öğrenildi.

Son dakika: Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 80 kişi yaşamını yitirdi

Somali, Güncel


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