Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak" iddialarına Pazar günü katılacağı bir televizyon programında yanıt vereceğini söyledi. Bakan Soylu, Yenikapı'da sergilenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları hakkında da "Dün gece itibarıyla talimat verdim" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, katıldığı Trafik Kaza ve Denetim İstatistikleri Raporu tanıtım toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, bir gazetecinin Diyarbakır'da HDP binası önünde oturan annelere yönelik neler düşündüğünü sorması üzerine, "Benim söylememden ziyade İstanbul'dan Diyarbakır'a gidip PKK'lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi vermiş olduğu reyi, bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye'nin yıllarca canını acıtan Türkiye'yi ekonomik, sosyal, birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye'yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net" dedi.

"PAZAR SABAHI AÇIKLAYACAĞIM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "Pejmürde ederiz" sözleri nedeniyle kamuoyunda "İstanbul'a kayyum mu atanacak?" iddiaları oluştuğunun belirtilmesi üzerine Soylu, Pazar günü katılacağı bir televizyon programında buna açıklık getireceğini ifade etti.

SOYLU'DAN İMAMOĞLU'NA: PEJMÜRDE EDERİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerlerine kayyum atanan belediye başkanlarıyla bir araya gelmesini eleştirmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bir tarafta şehit aileleri dururken, gaziler dururken, Diyarbakır'a gitmişken Hacire anaya da bir uğrasaydın, oğlunun nasıl kaçırıldığını, bir oğlunun nasıl infaz edildiğini onun ağzından bir dinleseydin bari. Yoksa medya yapıcıların, ajansların sana öyle bir sufle yapmadılar mı? Buradan söylüyorum: İşini yap, başımızın üzerinde yerin var, ama işini yapmanın dışında başka işlerle meşgul olursan pejmürde ederiz. Bu kadar açık ve net. Bu ülke adına, bu millet adına, sağına soluna bakmayız. Yıllardır terörden acı çeken insanlar dururken, terörist cenazelerinde yas tutan adamlara böylesine bir destek milletimizin de bizim de gönlümüzü acıtır, kimse kusura bakmasın."

İMAMOĞLU'NDAN "İSTANBUL'A KAYYUM ATANIR MI?" SORUSUNA YANIT

Diyarbakır'da kayyum atanan belediyeleri ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Bölgede kayyum atamaları, sizin de yerinize kısa da olsa kayyum atanmıştı, burada bugün bize yapılıyor ama tepki gösterilmezse İstanbul ve Ankara'ya da atanır diye yorumlar yapılıyor buna ne diyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtlamıştı;

"Öncelikle şunu söyleyeyim hukuk çerçevesinde her türlü mücadeleyi herkesin vermesi gerekir bu bir vatandaşlık görevidir. Bu tek başına kişilerin vereceği bir mücadele değildir. Hukuki yol ve yöntemleri denemeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten anladık ki özgürlük cumhuriyet demokrasi hepimiz için bir nefestir. Biz İstanbul'da çok net gördük başka yerlerde yaşanmasını istemeyiz. Bu demokrasi eğer bütüncül olarak var olacaksa bu Van'da da Mardin'de de Diyarbakır'da da var olacaktır.

"ZERRE KADAR ENDİŞE DUYMAM"

Biz bütün olgun tavrımızla buna karşı durmaya devam edeceğiz umarım bu yanlıştan biran önce vazgeçerler. Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur kendi adıma zerre kadar endişe duymam. Ben demokrasi adına endişe duyuyorum."