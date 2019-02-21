Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polisin bir göstericiyi taciz ettiği iddiaları hakkında yeni bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili "Mahkemede görüşeceğiz" diyen Soylu, "Elimizde öyle bir belge var ki evladımıza 'tacizci' diyen alçaklar gereğini görecek" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Jandarma Genel Komutanlığına bu yıl 27 bin 180 personel alımı planlanıyor. 2018 yılında PKKya yönelik operasyonlar sonucu 1292 sığınak ve barınak imha edilerek 1380 terörist etkisiz hale getirildi. Şunu herkes bilsin bu alelade bir vaizin aklı değildir. Bunun arkasında son derece profesyonel bir akıl vardır.

İşte büyük tartışma yaratan o görüntü

"BÜTÜN DETAYLARI PAYLAŞMIYORUM"

Mücadele devam ettiği için bütün detayları paylaşamıyorum. Bu tamamen bittikten sonra yazacağımız kitaplar, anlatılacak gerçekler herkesi hayrete düşürecektir. Bu şeytanın bilmediğini bilen bir grupla, terörist yapısıyla karşı karşıyayız. Ve bu konuda özellikle FETÖ ile mücadele konusundaki kararlılığımızın artarak devam etmesi milletimize güven teşkil edecektir.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI

Arkadaşlarımız şöyle düşünmeliler; adam Doğu'dan girdi Van'dan Ağrı'dan girdi... Adam Hatay'dan girdi. Adam Şırnak'tan girdi. Bunun Batı'ya gitmesinin sağlanması terör örgütlerinin aldığı paranın bir mislinin daha cebine girmesi anlamına geliyor. Bu paket programdır, turizm programları gibidir. Turizm paketleri nasılsa göçmen kaçakçılığıyla ilgili paket programları da aynıdır."